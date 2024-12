इस लिस्ट में 2024 में लॉन्च हुई 46.90 लाख रुपये से लेकर 10.50 करोड़ रुपये तक की सभी लग्जरी कार शामिल हैं

साल 2024 खत्म होने वाला है, इस साल हमनें कई नई कार को लॉन्च होते देखा गया जिनमें कई लग्जरी कार भी शामिल थी। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और पोर्श जैसे ब्रांड्स ने अपनी कई नई कारें उतारीं, साथ ही अपनी मौजूदा गाड़ियों के अपडेटेड वर्जन भी पेश किए। 2024 में भारत में कौनसी लग्जरी कार लॉन्च हुई और किन कारों को नए अपडेट मिले, जानेंगे आगे:

2024 बीएमडब्ल्यू एम2

2024 बीएमडब्ल्यू एम2 को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 1.03 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस कार में कई हल्के फुल्के अपडेट दिए गए हैं, इसका 3-लीटर 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन अब 487 पीएस की पावर और 600 एनएम (एटी) तक का टॉर्क देता है। इसके एक्सटीरियर में हुए बदलावों में ब्लैक क्वाड एग्ज़हॉस्ट टिप और सिल्वर अलॉय व्हील्स शामिल हैं, जबकि इसके इंटीरियर में नया स्टीयरिंग व्हील और ऑप्शनल अल्कांतारा रैप दिया गया है। इसमें 14.9-इंच टचस्क्रीन, 12.3-इंच ड्राइवर डिस्प्ले, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग और ड्राइवर असिस्ट सिस्टम दिया गया है जो इसे स्पोर्टी हाई-परफॉर्मेंस लग्जरी कूपे कार बनाता है। भारत में इसका सीधा मुकाबला किसी भी कार से नहीं है।

बीएमडब्ल्यू एम5

सातवीं जनरेशन बीएमडब्ल्यू एम5 को नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 1.99 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है जो ट्विन-टर्बोचार्ज्ड 4.4-लीटर वी8 इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ती है। यह मोटर व इंजन संयुक्त 727 पीएस की पावर और 1,000 एनएम का टॉर्क देता है। यह गाड़ी ईवी मोड पर 69 किलोमीटर की रेंज देती है। इसकी टॉप स्पीड 140 किमी/घंटे है। एक्सटीरियर पर इसमें इल्युमिनेटेड किडनी ग्रिल, कार्बन फाइबर एलिमेंट और 20-और 21-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। जबकि, इंटीरियर पर इसमें मैरिनो लैदर सीटें, ड्यूल स्क्रीन और बोवर्स एंड विल्किंस साउंड सिस्टम दिया गया है।

2024 बीएमडब्ल्यू एम340आई

2024 बीएमडब्ल्यू एम340आई को नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 74.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज का अपडेटेड परफॉर्मेंस फोकस्ड वर्जन है। इसमें 19-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स, अडेप्टिव सस्पेंशन और एम स्टिचिंग के साथ नई वरनास्का लैदर अपहोल्स्ट्री दी गई है। इस सेडान कार में 3-लीटर इनलाइन 6-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन (374 पीएस/500 एनएम) दिया गया है जिसके साथ 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम मिलता है।

बीएमडब्ल्यू एक्स7 सिग्नेचर एडिशन

बीएमडब्ल्यू एक्स7 सिग्नेचर एडिशन सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत 1.33 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है जो एक्सड्राइव40आई एम स्पोर्ट वेरिएंट पर बेस्ड है। इसमें कई कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं जिसमें ग्रिल पर क्रोम बार, एलईडी हेडलाइट पर स्वारोवस्की ग्लास कट क्रिस्टल और स्मोक टेललाइट शामिल हैं। इंटीरियर पर इसमें व्हाइट और ग्रे कलर थीम, क्रिस्टल डोर पिंस और एम्बिएंट एयर पैकेज दिया गया है। इसमें 3-लीटर ट्विन-टर्बो इनलाइन 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन (386 पीएस/520 एनएम) दिया गया है जिसके साथ 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्ल्यूडी) ड्राइवट्रेन मिलती है।

बीएमडब्ल्यू एक्सएम लेबल

बीएमडब्ल्यू एक्सएम लेबल को सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत 3.15 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह बीएमडब्ल्यू की सबसे पावरफुल एम कार है जो 4.4-लीटर वी8 टर्बो पेट्रोल इंजन और प्लग इन हाइब्रिड सेटअप के साथ 748 पीएस की पावर और 1000 एनएम का टॉर्क देती है। बीएमडब्ल्यू एक्सएम लेबल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में केवल 500 यूनिट्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जबकि भारत में इसकी केवल एक ही यूनिट उतारी गई थी। इसमें ग्रिल, व्हील्स और इंटीरियर पर एक्सक्लूसिव रेड एक्सेंट दिए गए हैं, साथ ही इसमें बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल फ्रोजन कार्बन ब्लैक मेटेलिक एक्सटीरियर भी मिलता है। इंटीरियर पर इसमें ड्यूल-टोन ब्लैक और रेड लेदरेट के साथ 14.9-इंच कर्व्ड डिस्प्ले, 20-स्पीकर बोवर्स एंड विल्किन्स साउंड सिस्टम, छह एयरबैग्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज ग्रां लिमोजिन

बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज ग्रां लिमोजिन एम स्पोर्ट प्रो एडिशन को डीजल इंजन के साथ सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसमें 2-लीटर 4-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है जो 193 पीएस की पावर और 400 एनएम का टॉर्क देता है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को यह गाड़ी 7.6 सेकंड में तय कर लेती है। इस गाड़ी की डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसमें अब भी ब्लैक ग्रिल, अडेप्टिव एलईडी हेडलाइट और ग्लॉस ब्लैक रियर डिफ्यूजर मिलता है। इंटीरियर पर इसमें ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले, 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और ब्लैक हेडलाइनर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग्स और लेवल 2 एडीएएस फीचर मिलते हैं।

बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज एलडब्ल्यूबी

बीएमडब्ल्यू ने भारत में 5 सीरीज का लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन (एलडब्ल्यूबी) जुलाई 2024 में लॉन्च किया था। इस गाड़ी की कीमत 72.9 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह गाड़ी सिंगल वेरिएंट 530एलआई स्पोर्ट में उपलब्ध है। इस लग्जरी सेडान कार में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (258 पीएस) दिया गया है जिसके साथ 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। न्यू जनरेशन बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज में फ्यूचरिस्टिक केबिन मिलता है। केबिन के अंदर इसमें डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, 14.9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और 4-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग, ईएससी और टीपीएमएस जैसे फीचर मिलते हैं। इसका मुकाबला ऑडी ए6, वॉल्वो एस90 और अपकमिंग मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास से है।

बीएमडब्ल्यू 220आई एम स्पोर्ट शैडो एडिशन

बीएमडब्ल्यू 220आई एम स्पोर्ट शैडो एडिशन को 46.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस पर लॉन्च किया गया था। इसमें कई ब्लैक डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें ब्लैक किडनी ग्रिल, ब्लैक रियर स्पॉइलर और डार्क एलईडी हेडलाइट शामिल हैं। शैडो एडिशन में मेमोरी फंक्शन के साथ स्पोर्ट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें 2-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 190 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क देता है। 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को यह गाड़ी 7.1 सेकंड में तय कर लेती है। इसका मुकाबला ऑडी ए4 से है और यह गाड़ी टोयोटा कैमरी के मुकाबले ज्यादा लग्जरी ऑप्शन है।

बीएमडब्ल्यू एक्स3 एम स्पोर्ट शैडो एडिशन

बीएमडब्ल्यू एक्स3 एम स्पोर्ट शैडो एडिशन की कीमत 74.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह गाड़ी रेगुलर एक्स3 डीजल एम स्पोर्ट के मुकाबले 2.40 लाख रुपये ज्यादा महंगी है। एक्सड्राइव20डी एम स्पोर्ट पर बेस्ड इस कार में कई ब्लैक डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, रूफ रेल्स, रियर टेलपाइप के साथ 19-इंच एम-स्पेसिफिक अलॉय व्हील्स शामिल हैं। यह शैडो एडिशन ब्रूकलिन ग्रे और कार्बन ब्लैक कलर में उपलब्ध है। इंटीरियर पर इसमें ऑल-ब्लैक केबिन थीम के साथ वर्नास्का लैदर अपहोल्स्ट्री और ब्लू स्टिचिंग मिलती है। इसमें 2-लीटर 4-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है जो 190 पीएस की पावर और 400 एनएम का टॉर्क देता है। 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को यह गाड़ी 7.9 सेकंड में तय करती है। इसका मुकाबला ऑडी क्यू5 और मर्सिडीज़ बेंज जीएलसी से है।

बीएमडब्ल्यू एम4 कॉम्पिटिशन

2024 बीएमडब्ल्यू एम4 कॉम्पिटिशन कार को भारत में 1.53 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस पर लॉन्च किया गया था। इसमें 3-लीटर, 6-सिलेंडर ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 530 पीएस (+20 पीएस) की पावर और 650 एनएम का टॉर्क देता है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है। यह कूपे कार 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार को 3.5 सेकंड में पकड़ लेती है। एक्सटीरियर पर इसमें नए 19- और 20-इंच एम-फोर्ज्ड अलॉय व्हील, अपडेटेड एलईडी हेडलाइट्स और कार्बन फाइबर रूफ जैसे अपडेट दिए गए हैं। इसके इंटीरियर में नया एम-स्पेसफिक स्टीयरिंग व्हील, डुअल-डिस्प्ले सेटअप (14.9-इंच टचस्क्रीन और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले), वेंटिलेटेड सीटें और हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल हैं। इसका मुकाबला ऑडी आरएस 5 और मर्सिडीज-एएमजी सी63 से है।

बीएमडब्ल्यू आई5 एम60

बीएमडब्ल्यू आई5 एम60 कार न्यू जनरेशन 5 सीरीज सेडान का ऑल-इलेक्ट्रिक वेरिएंट है। इसकी कीमत 1.20 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह गाड़ी फुल लोडेड एम60 एक्सड्राइव वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें क्लोज़्ड ऑफ इल्युमिनेटेड ग्रिल, अडेप्टिव एलईडी हेडलाइट समेत कई एम-स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट जैसे 20-इंच अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर और ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें 81.2 केडब्ल्यूएच बैटरी के साथ ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन दी गई है। यह गाड़ी 516 किमी तक की रेंज तय करती है। 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार को यह कार 3.8 सेकंड में तय कर लेती है। इस गाड़ी के इंटीरियर में 14.9-इंच और 12.3-इंच डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरमिक रूफ और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है।

बीएमडब्ल्यू आईएक्स एक्सड्राइव50

बीएमडब्ल्यू आईएक्स एक्सड्राइव50 की कीमत 1.4 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह गाड़ी एक्सड्राइव40 से 19 लाख रुपये महंगी है। इसमें 111.5 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ ड्यूल-मोटर दी गई है जो 523 पीएस की पावर और 765 एनएम का टॉर्क देती है। इसकी रेंज 635 किलोमीटर है। 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को यह गाड़ी 4.6 सेकंड में तय कर लेती है। इसमें 22-इंच के अलॉय व्हील, 12.3-इंच का डिजिटल डिस्प्ले, 14.9-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, हार्मन कार्डन ऑडियो और एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। यह गाड़ी 195 किलोवाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 0 से 80 प्रतिशत चार्ज होने में इसे 35 मिनट लगते हैं।

मर्सिडीज़ एएमजी 63 एस ई परफॉर्मेंस

2025 मर्सिडीज-एएमजी सी 63 एस ई परफॉर्मेंस को भारत में 1.95 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस पर लॉन्च किया गया था। इसमें वी8 इंजन की बजाए फॉर्मूला-1-इंस्पायर्ड 2-लीटर 4-सिलेंडर हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है जो 680 पीएस की पावर और 1,020 एनएम का टॉर्क देती है। इसमें 6.1 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जिसकी इलेक्ट्रिक रेंज 13 किमी है। 0-100 किमी प्रति घंटे की स्पीड को यह गाड़ी 3.4 सेकंड में पकड़ लेती है। इसमें एएमजी-स्पेसिफिक स्टाइलिंग, 20-इंच अलॉय व्हील्स, नप्पा लैदर और हाइब्रिड-फोकस्ड डिस्प्ले दिया गया है। इसका मुकाबला आरएस 5 स्पोर्टबैक और बीएमडब्ल्यू एम4 से है। इस कार की डिलीवरी 2025 की दूसरी तिमाही में शुरू होगी।

2024 मर्सिडीज-एएमजी जी 63

2024 मर्सिडीज एएमजी जी 63 को भारत में अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 3.60 करोड़ रुपये एक्स -शोरूम) रखी गई है। इसमें कई हल्के फुल्के डिजाइन अपडेट दिए गए हैं जिनमें ब्लैक ग्रिल और नए डिजाइन का बंपर शामिल है। हालांकि, इस गाड़ी की शेप अभी भी बॉक्सी है। केबिन के अंदर इसमें नप्पा लैदर अपहोल्स्ट्री, कार्बन फाइबर एक्सेंट और एडवांस सॉफ्टवेयर के साथ अपडेटेड ड्यूल 12.3-इंच डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 4-लीटर ट्विन टर्बो वी8 इंजन (585 पीएस/850 एनएम) के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है। हाइब्रिड सिस्टम के जरिए यह गाड़ी 20 पीएस की ज्यादा पावर देती है। भारत में इस गाड़ी की पूरी 120 यूनिट्स बिक गई हैं। इसकी डिलीवरी 2025 के आखिर में शुरू हो सकती है।

2024 मर्सिडीज बेंज ई-क्लास एलडब्ल्यूबी

2024 मर्सिडीज़ बेंज ई-क्लास एलडब्ल्यूबी (लंबे व्हीलबेस) को भारत में अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 78.50 लाख रुपये से 92.50 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) के बीच है। इस लग्जरी सेडान कार में स्लीक हेडलाइट, बड़ी ग्रिल और रैपअराउंड एलईडी टेललाइट दी गई है। इसमें थ्री-स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप, 17-स्पीकर बरमेसटर साउंड सिस्टम, एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट के साथ रेक्लाइनिंग रियर सीट जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें आठ एयरबैग, एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। इस सेडान कार में तीन माइल्ड हाइब्रिड इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें नया 3-लीटर 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन (81 पीएस) शामिल हैं।

मर्सिडीज बेंज ईक्यूएस एसयूवी

मर्सिडीज बेंज ईक्यूएस एसयूवी को भारत में सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 1.41 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) रखी गई है। यह जीएलएस एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन है। यह गाड़ी सिंगल 580 4मैटिक वेरिएंट में उपलब्ध है। इस एसयूवी कार में क्लोज़्ड ऑफ ग्रिल, कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग और 19-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। वहीं, इसके इंटीरियर में एमबीयूएक्स हाइपरस्क्रीन, लेदर अपहोल्स्ट्री और वुडन ट्रिम्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में सात पैसेंजर आसानी से बैठ सकते हैं। इसमें ड्यूल-मोटर दी गई है जो 544 पीएस की पावर और 858 एनएम का टॉर्क देती है। इसमें 122 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक लगा हुआ है जिसकी एआरएआई सर्टिफाइड रेंज 809 किलोमीटर है। इसका मुकाबला ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन और बीएमडब्ल्यू आईएक्स से है।

मर्सिडीज मेबैक ईक्यूएस 680 एसयूवी

मर्सिडीज-मेबैक ईक्यूएस 680 इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 2.25 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें एमबीयूएक्स हाइपरस्क्रीन, लाउंज सीटें और जेस्चर कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। यह इलेक्ट्रिक कार 122 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के जरिए 611 किलोमीटर की रेंज देती है। इसमें लगी मोटर 658 पीएस की पावर और 950 एनएम का टॉर्क देती है। सेफ्टी के लिए इसमें 11 एयरबैग और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है।

मर्सिडीज बेंज जीएलई 300डी एएमजी लाइन

मर्सिडीज बेंज ने नए जीएलई 300डी एएमजी लाइन वेरिएंट को भारत में अगस्त 2024 में लॉन्च किया था। इस गाड़ी की कीमत 97.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस वेरिएंट में एएमजी स्पेसिफिक बॉडी स्टाइल, 2-लीटर 4-सिलेंडर डीजल इंजन (269 पीएस/550एनएम ) और 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। वहीं, इसके इंटीरियर में अपडेटेड 12.3-इंच डिस्प्ले, बरमेस्टर साउंड सिस्टम और एडवांस सेफ्टी फीचर शामिल हैं। यह वेरिएंट पुराने 300डी वेरिएंट के मुकाबले 1.2 लाख रुपये ज्यादा महंगा है।

2024 मर्सिडीज़ एएमजी जीएलसी 43 कूपे

2024 मर्सिडीज-एएमजी जीएलसी 43 कूपे को भारत में अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत 1.10 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें पैनामेरिकाना ग्रिल और क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स जैसे एएमजी-स्पेसिफिक एलिमेंट दिए गए हैं जिसके चलते इसकी डिज़ाइन काफी स्पोर्टी लगती है। इसके इंटीरियर में कार्बन फाइबर ट्रिम, स्पोर्ट्स सीटें और एएमजी स्टीयरिंग व्हील शामिल है। इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 421 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क देता है। इसमें 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) ड्राइवट्रेन दी गई है।

मर्सिडीज़ बेंज सीएलई कैब्रियोलेट

मर्सिडीज-बेंज सीएलई कैब्रियोलेट को भारत में अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 1.10 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस कार में स्लीक, स्पोर्टी डिजाइन के साथ सी-क्लास से इंस्पायर्ड ग्रिल और फ्रेमलेस डोर दिए गए हैं। केबिन के अंदर इसमें 12.3-इंच का डिजिटल डिस्प्ले और 11.9-इंच की टचस्क्रीन दी गई है। इस गाड़ी में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (258 पीएस/400 एनएम) के साथ माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका सॉफ्ट-टॉप 60 किमी प्रति घंटे से कम स्पीड पर 20 सेकंड में खुल सकता है।

मर्सिडीज बेंज इक्यूबी

नई मर्सिडीज-बेंज ईक्यूबी को भारत में 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 70.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। यह कार दो वेरिएंट में उपलब्ध है जिसमें 535 किमी रेंज वाली इलेक्ट्रिक आर्ट लाइन (सात सीटों के साथ) और सीटों और 447 किमी रेंज वाली एएमजी लाइन (पांच सीटों के साथ) शामिल हैं। एएमजी वेरिएंट की प्राइस 77.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। एएमजी लाइन वेरिएंट में स्पोर्टी डिजाइन मिलती है, जबकि इलेक्ट्रिक आर्ट लाइन वेरिएंट बहुत सिंपल । इन दोनों वेरिएंट में एडवांस सेफ्टी फीचर और टेक्नोलॉजी दी गई है जिसमें बर्मेस्टर साउंड सिस्टम और ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन शामिल है।

मर्सिडीज-बेंज ईक्यूए

मर्सिडीज-बेंज ईक्यूए को भारत में 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें 70.5 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जिसके जरिए यह गाड़ी 560 किमी की रेंज देती है। ईक्यूए कार में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर (190 पीएस/385एनएम) के साथ फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है। इसमें ड्यूल 10.25-इंच डिस्प्ले, 12-स्पीकर बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं।

मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास

2024 मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास को जून में अपडेट किया गया था। इसमें नया सी 300 एएमजी लाइन वेरिएंट पेश किया गया है जिसके चलते इसमें अब डीजल-स्पेसिफिक सी 300डी वेरिएंट मिलना बंद हो गया है। नए सी300 एएमजी लाइन वेरिएंट में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (258 पीएस/400 एनएम) दिया गया है। नई मर्सिडीज सी-क्लास में वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीटें, 710 वॉट 15-स्पीकर बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर जैसे फीचर दिए गए हैं। यह गाड़ी अब नए सोडालाइट ब्लू एक्सटीरियर शेड में आती है। इस कार के सभी वेरिएंट में छह 100वाट फास्ट-चार्जिंग यूएसबी पोर्ट मिलते हैं।

मर्सिडीज-बेंज जीएलसी

2024 मर्सिडीज-बेंज जीएलसी को जून में अपडेट किया गया था। इस गाड़ी में अब 9 एयरबैग्स के साथ वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीटें मिलती हैं। इसमें 1.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-ज़ोन एसी जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। जीएलसी 300 कार में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि जीएलसी 220डी में 2-लीटर डीजल इंजन मिलता है। इन दोनों इंजन के साथ 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है।

मर्सिडीज-एएमजी एस 63 ई परफॉर्मेंस

मर्सिडीज-एएमजी एस 63 ई परफॉर्मेंस को मई 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 3.3 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। मर्सिडीज-एएमजी एस 63 ई परफॉर्मेंस सबसे पावरफुल एस-क्लास है, जिसमें 4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 पेट्रोल इंजन के साथ प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन और इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 802 पीएस की पावर और 1,430 एनएम का टॉर्क देती है। इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक रेंज 33 किलोमीटर है। इसके डिजाइन हाइलाइट्स में एएमजी-स्पेसिफिक फ्रंट ग्रिल, 21-इंच फोर्ज्ड व्हील और स्पोर्टी रियर डिफ्यूज़र शामिल हैं। केबिन के अंदर इसमें कार्बन फाइबर इंसर्ट, डुअल-स्पोक एएमजी स्टीयरिंग व्हील, 12.8-इंच एमबीयूएक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और एडीएएस जैसे फीचर मिलते हैं।

मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 600

फेसलिफ्ट मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 600 4मैटिक को मई 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 3.35 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसमें 4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 इंजन (557 पीएस/770 एनएम) के साथ 48वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। इसमें नई डिजाइन की ग्रिल, स्लीक फ्रंट बंपर और नए डिजाइन का रियर (क्रोम एलिमेंट के साथ) दिया गया है। केबिन के अंदर इसमें 4-सीटर लेआउट के साथ रिक्लाइनिंग सीटें, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम और शैंपेन फ्लूट के साथ फ्रिज दिया गया है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस मिलता है, जबकि इसके अडेप्टिव एयर सस्पेंशन कंफर्टेबल राइड देते हैं।

2024 मर्सिडीज एएमजी जीएलई 53 कूपे

2024 मर्सिडीज-एएमजी जीएलई 53 कूपे को भारत में जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 1.85 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस गाड़ी का एक्सटीरियर पहले से एकदम नया है, इसमें अपडेटेड एलईडी डीआरएल, मॉडिफाइड फ्रंट बंपर और नए 21-इंच या ऑप्शनल 22-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। केबिन के अंदर इसमें दो थीम ऑप्शन मिलते हैं, पहली एएमजी-स्पेसिफिक अपहोल्स्ट्री और दूसरी नई स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन। इस एसयूवी-कूपे कार में ड्यूल 12.3-इंच डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 13-स्पीकर बर्मेस्टर साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें 3-लीटर ट्विन-टर्बो वी6 इंजन दिया गया है जो 435 पीएस की पावर और 560 एनएम का टॉर्क देता है।

मर्सिडीज बेंज जीएलए फेसलिफ्ट

2024 मर्सिडीज-बेंज जीएलए फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 50.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें नई एलईडी हेडलाइट, नई डिजाइन की ग्रिल और अपडेटेड बंपर दिया गया है। केबिन के अंदर इसमें डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले और 360-डिग्री कैमरा मिलता है। जीएलए कार में पहले वाले इंजन ऑप्शन : 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल (163 पीएस), 2-लीटर डीजल (190 पीएस) मिलना जारी है। डीजल इंजन के साथ इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जबकि इसके एएमजी लाइन वेरिएंट के साथ ऑफ-रोड इंजीनियरिंग पैकेज मिलता है।

किआ ईवी9

किआ की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार ईवी9 को भारत में अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 1.30 करोड़ रुपये रखी गई है। इसमें 99.8 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ डुअल-मोटर दी गई है जो 384 पीएस की पावर और 700 एनएम का टॉर्क देती है। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक कार 500 किमी से ज्यादा की रेंज देती है। केबिन के अंदर इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ मिनिमल फ्लोटिंग डैशबोर्ड, इंडिविजुअल सनरूफ और सेकंड रो में 8-वे पावर एडजस्टमेंट और मसाज फ़ंक्शन के साथ कैप्टेन सीटें दी गई हैं। इस गाड़ी में लेवल 2 एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर भी मिलते हैं।

2024 एस्टन मार्टिन वेंटेज

2024 एस्टन मार्टिन वैंटेज को भारत में अप्रैल 2024 में 3.99 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस पर लॉन्च किया गया था। इसमें 4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 इंजन दिया गया है जो अब 665 पीएस की पावर और 800 एनएम का टॉर्क देता है। 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में इसे 3.4 सेकंड लगते हैं। फेसलिफ्ट वैंटेज कार में बड़ी ग्रिल और मॉडिफाइड हेडलाइट दी गई हैं, जबकि पीछे की तरफ इसमें सिग्नेचर टेललाइट्स और दमदार डिफ्यूज़र मिलता है। इसका केबिन भी पहले से एकदम नया है, अब इसमें 10.25-इंच स्क्रीन, 15-स्पीकर बोवर्स एंड विल्किंस ऑडियो सिस्टम समेत कई एडीएएस फीचर मिलते हैं।

ऑडी क्यू7 फेसलिफ्ट

2024 ऑडी क्यू7 फेसलिफ्ट को नवंबर 2024 में 88.66 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) प्राइस पर लॉन्च किया गया था। इस एसयूवी कार में नई ग्रिल, नई हेडलाइट और मॉडिफाइड टेललाइट दी गई है। केबिन के अंदर इसमें 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इस गाड़ी में 3-लीटर वी66 टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 345 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क देता है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है। इसका मुकाबला मर्सिडीज बेंज जीएलई, बीएमडब्ल्यू एक्स5 और वॉल्वो एक्ससी90 से है।

ऑडी क्यू8 फेसलिफ्ट

फेसलिफ़्ट ऑडी क्यू8 को भारत में अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 1.17 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह कार प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तुलना में 10 लाख रुपये ज्यादा महंगी है। 2024 ऑडी क्यू8 कार में नई डिजाइन की ग्रिल, नई एचडी मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट और कनेक्टेड ओएलईडी टेललैंप दिए गए हैं। केबिन के अंदर इसमें नई अपहोल्स्ट्री और ट्रिम इंसर्ट जैसे कई हल्के फुल्के अपडेट देखने को मिलते हैं। इस एसयूवी कार में 3-लीटर वी6 टर्बो-पेट्रोल इंजन (340 पीएस/500 एनएम) के साथ 48वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। इंजन के साथ इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है जो चारों पहियों पर पावर पहुंचाता है।

2024 पोर्श टायकन फेसलिफ्ट

2024 पोर्शे टायकन फेसलिफ्ट को भारत में जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की प्राइस 1.89 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह दो मॉडल्स : टायकन 4एस II और टायकन टर्बो II में उपलब्ध है। इसमें अपडेटेड एचडी मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट, नए डिज़ाइन की फ्रंट ग्रिल और इल्युमिनेटेड लोगो के साथ नई टेललाइट दी गई है। फेसलिफ़्ट टायकन में पावरफुल 89 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जिसके जरिए यह गाड़ी 642 किमी की रेंज देती है। यह गाड़ी 320 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। इसमें स्टैंडर्ड ड्राइविंग मोड बटन और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे नए फीचर दिए गए हैं।

पोर्शे 911 कैरेरा और कैरेरा 4 जीटीएस

2024 पॉर्श 911 कैरेरा और 911 कैरेरा 4 जीटीएस को भारत में मई 2024 में लॉन्च किया गया था। इनकी कीमतें क्रमशः 1.99 करोड़ रुपये और 2.75 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। कैरेरा 4 जीटीएस में नई टी-हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 3.6-लीटर टर्बोचार्ज्ड बॉक्सर इंजन को जोड़ती है। इसका पावर आउटपुट 541 पीएस और 610 एनएम है। कैरेरा कार में 3-लीटर ट्विन-टर्बो बॉक्सर इंजन दिया गया है जो अब 394 पीएस की पावर और 450 एनएम का टॉर्क देता है। इन दोनों मॉडल्स में कई हल्के फुल्के डिजाइन अपडेट दिए गए हैं जिनमें नई एलईडी मैट्रिक्स हेडलाइट और रियर लाइट बार शामिल हैं। केबिन के अंदर इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया। है

पोर्श केयेन जीटीएस और केयेन जीटीएस कूपे

मई 2024 में लॉन्च हुई पोर्श केयेन जीटीएस और जीटीएस कूपे की कीमत क्रमशः 2 करोड़ रुपये और 2.01 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इन दोनों मॉडल में 4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 इंजन दिया गया है जो 500 पीएस की पावर और 660 एनएम का टॉर्क देता है। स्टैंडर्ड केएन के मुकाबले यह ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती है। जीटीएस मॉडल में ब्लैक एक्सेंट, स्मोक्ड हेडलाइट और स्पोर्ट एग्जॉस्ट जैसे स्पोर्टी डिज़ाइन एलिमेंट मिलते हैं, जबकि जीटीएस कूपे में स्लीक, डायनामिक कूपे डिजाइन के साथ ऑप्शनल 21-इंच व्हील्स दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में जीटी स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील, जीटीएस स्पोर्ट सीटें और 12.6-इंच ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है।

मासेराती ग्रेकेल

मासेराती ग्रेकेल को भारत में इस साल लॉन्च किया गया। इस गाड़ी की कीमत 1.31 करोड़ रुपये (जीटी वेरिएंट) से शुरू होकर 2.05 करोड़ रुपये (ट्रोफियो) तक जाती है। इस कार की डिजाइन काफी बोल्ड है और इसका इंटीरियर बेहद शानदार है। इसमें लैदर अपहोल्स्ट्री, और डिजिटल डिस्प्ले और पैनोरमिक सनरूफ जैसे कई एडवांस फीचर दिए गए हैं। इसके जीटी और मोडेना वेरिएंट में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो क्रमशः 300 पीएस और 330 पीएस की पावर देता है, जबकि ट्रोफियो में 3-लीटर वी6 इंजन दिया गया है जो 530 पीएस की पावर देता है। इस एसयूवी कार में 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

लेक्सस एलएम

लेक्सस ने भारत में लग्जरी एमपीवी एलएम को मार्च 2024 में लॉन्च किया था। इस गाड़ी के 7-सीटर एलएम 350एच वेरिएंट की कीमत 2 करोड़ रुपये है, जबकि 4-सीटर वेरिएंट की प्राइस 2.5 करोड़ रुपये (सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार) हैं। यह गाड़ी टोयोटा वेलफायर पर बेस्ड है। इसमें बड़ी स्पाइंडल ग्रिल, स्लाइडिंग रियर डोर और 48 इंच का रियर टीवी (4-सीटर वेरिएंट में) दिया गया है। इसमें 2.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन (250 पीएस) और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है। लेक्सस एलएम कार में 23-स्पीकर साउंड सिस्टम, एडीएएस और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं।

लैम्बॉर्गिनी युरुस एसई

लेम्बोर्गिनी ने भारत में युरुस एसई को अगस्त 2024 में लॉन्च किया था। इस गाड़ी की कीमत 4.57 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस प्लग-इन हाइब्रिड परफॉर्मेंस एसयूवी कार में 25.9 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ 4-लीटर V8 टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो संयुक्त 800 पीएस की पावर और 950 एनएम का टॉर्क देता है। 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार को यह गाड़ी 3.4 सेकंड में पकड़ लेती है। इस गाड़ी की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज 60 किलोमीटर है। 2024 युरुस एसई कार में नए डिजाइन का बोनट, नई एलईडी डीआरएल्स और अपडेटेड रियर बंपर दिया गया है। केबिन के अंदर इसमें 12.3-इंच की टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं।

लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा

लैंड रोवर ने अब तक की सबसे पावरफुल प्रोडक्शन डिफेंडर डिफेंडर ऑक्टा से पर्दा उठा दिया है। इस गाड़ी की कीमत 2.65 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। ऑक्टा कार में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो वी8 इंजन (635 पीएस/750 एनएम) के साथ माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है। यह गाड़ी 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार को 4 सेकंड में पकड़ लेती है।

लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक

फेसलिफ्ट लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक को भारत में जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 67.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो पुराने मॉडल की तुलना में 5 लाख रुपये कम है। इसमें नई ग्रिल और स्लीक हेडलाइट के साथ फ्रेश इंटीरियर दिया गया है जिसमें 11.4-इंच टचस्क्रीन और वायरलेस फोन चार्जिंग मिलती है। इस गाड़ी में 2-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन दिया गया है जिसके साथ 48वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलता है। यह एक ऑल-व्हील-ड्राइव कार है।

2024 लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट

2024 लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट को भारत में जनवरी में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 67.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है जो पुराने मॉडल की तुलना 3.5 लाख रुपये कम है। इसमें 11.4-इंच कर्व्ड टचस्क्रीन के साथ नया डैशबोर्ड, नया ड्राइव मोड सिलेक्टर और नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, पीएम2.5 एयर फिल्टर और कई सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दिया गया है जिसके साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है। यह एक ऑल-व्हील-ड्राइव कार है।

रोल्स रॉयस कलिनन सीरीज II

रोल्स रॉयस कलिनन फेसलिफ्ट भारत में इस साल लॉन्च हुई थी। इस गाड़ी की कीमत 10.50 करोड़ रुपये (स्टैंडर्ड वर्जन) से शुरू होकर 12.25 करोड़ रुपये (ब्लैक बैज वेरिएंट) (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) तक जाती है। इस अपडेटेड मॉडल में नया एक्सटीरियर व नए इंटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट दिए गए हैं जिनमें स्लिम हेडलैंप, नए डिजाइन की ग्रिल और डैशबोर्ड पर चौड़ा ग्लास पैनल शामिल हैं। इसमें 6.75-लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड वी12 इंजन दिया गया है जो स्टैंडर्ड वर्जन में 571 पीएस और ब्लैक बैज वर्जन में 600 पीएस की पावर देता है।

रोल्स रॉयस स्पेक्टर

रोल्स-रॉयस स्पेक्टर को जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 7.5 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह प्राइवेट खरीदारों के लिए भारत की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार है। इसमें 102 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जिसके जरिए यह गाड़ी 530 किलोमीटर की रेंज देती है। 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को यह गाड़ी 4.5 सेकंड में तय कर लेती है। इसमें फैंटम कूपे से इंस्पायर्ड स्लीक डिजाइन और फोर-व्हील स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। केबिन के अंदर इसमें डोर पैड पर स्टारलाइट लानर, 5,500 से ज्यादा स्टार के साथ इल्युमिनेटेड डैशबोर्ड, और कस्टमाइज़ेशन ऑप्शन के लिए नया स्पिरिट सॉफ्टवेयर दिया गया है।