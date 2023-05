राजस्थान रॉयल की जर्सी के रंग में नजर आई महिंद्रा थार, फैंस भी हुए इंप्रेस

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 सीज़न में महिंद्रा ने चार टीमों के साथ ऑफिशियल एसयूवी पार्टनर के तौर पर साइन किया है, जिनमें से एक टीम राजस्थान रॉयल्स है। इस पार्टनरशिप के तहत "रिवर्स गियर" चेलेंज में इस्तेमाल होने से पहले टीम की जर्सी को मैच करती कई सारी महिंद्रा थार पिंक कलर में रैप्ड नज़र आई।

इस कस्टमाइज़्ड थार को पिंक कलर में रैप किया गया है और इसमें बोनट और साइड पर ब्लू स्ट्राइप दी गई है। इसके रूफ को भी ब्लू कलर से रैप किया गया है। आगे की तरफ बोनट पर इसमें राजस्थान रॉयल्स का लोगो लगा हुआ है और साइड पर इसमें टीम के नाम के साथ 'हल्ला बोल' (टीम का स्लोगन) दिया गया है। थार के इस वर्जन में नीचे की तरफ दी गई क्लैडिंग को भी पिंक कलर से रैप किया गया है। इस गाड़ी में टॉप पर रूफ कैरियर भी दिया गया है।

इस गाड़ी की बॉडी के अलग-अलग हिस्सों पर किया गया पिंक और ब्लू कलर का रैप बिलकुल भी साफ-सुथरा नज़र नहीं आ रहा है।

जैसा की नाम से पता चलता है चैलेंज यह था कि थार को कोन और झंडों से पास होते हुए रिवर्स डायरेक्शन में ड्राइव करना था। यदि कोई भी थार इनमें से किसी भी चीज़ को टच कर लेती तो उसके लिए 10 सेकंड की पेनल्टी रखी गई थी। राजस्थान रॉयल्स टीम के चार मेंबर्स को दो टीम में बांटा गया जिनमें से हर टीम में एक ड्राइवर और एक को-ड्राइवर मौजूद था।

राजस्थान रॉयल्स के कैप्टेन और बल्लेबाज संजू सैमसन ने इस चैलेंज को रियान, रोमी और केसी के साथ परफॉर्म किया था।

महिंद्रा थार तीन इंजन ऑप्शन: 2-लीटर टर्बो पेट्रोल (150पीएस/320एनएम), 2.2-लीटर डीजल (130पीएस/300एनएम) और 1.5-लीटर डीजल (118पीएस/300एनएम) में उपलब्ध है। सभी इंजन के साथ इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलता है, जबकि 2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी रखा गया है। थार कार फोर-व्हील-ड्राइव और रियर-व्हील-ड्राइव दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है।

इस वीडियो के आधार पर राजस्थान रॉयल्स टीम के प्लेयर थार का हार्ड टॉप वाला डीजल-मैनुअल वेरिएंट चला रहे थे। थार एसयूवी वेरिएंट और पावरट्रेन अनुसार कन्वर्टिबल सॉफ्ट टॉप ऑप्शन के साथ भी आती है।

