नई किआ सोनेट की बुकिंग कुछ डीलरशिप पर हुई शुरू

नई किआ सोनेट से भारत में 14 दिसंबर को पर्दा उठने जा रहा है। किआ ने हाल ही में एक टीजर वीडियो से इस नई एसयूवी की झलक दिखाई है और इसके जल्द डेब्यू की बात कंफर्म की है। अब कुछ डीलरशिप ने नई सोनेट की ऑफलाइन बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। यहां देखिए इस कार से जुड़ी अब तक कौनसी जानकारी आ चुकी है सामनेः

2024 किआ सोनेट के इंजन में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं हैं। इसमें पहले वाले ही इंजन ऑप्शन मिलना जारी रह सकते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं:

कुछ रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि किआ मोटर इसमें डीजल इंजन के साथ आईएमटी की जगह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दे सकती है। अगर आप डीजल-मैनुअल पावरट्रेन वाली सब-4 मीटर एसयूवी कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको नई सोनेट के लॉन्च होने तक इंतजार करने का सुझाव देंगे।

किआ नई सोनेट के एक्सटीरियर डिजाइन में कई अपडेट करेगी जिससे ये पहले से ज्यादा शार्प नजर आएगी। इसमें लंबी फैंग-शेप एलईडी डीआरएल, नई ग्रिल और नई जगह पोजिशन एलईडी फॉग लैंप्स दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें बदलाव के तौर पर नए अलॉय व्हील और कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स भी नजर आएंगे।

हमारा मानना है कि 2024 किआ सोनेट में नई सीट अपहोल्स्ट्री और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया जा सकता है। हाल ही में जारी हुए टीजर से यह भी पता चला है कि इसमें पहले की तरह 10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम मिलना जारी रहेगा।

नई सोनेट गाड़ी में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (नई सेल्टोस वाली), और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें पहले की तरह वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, सिंगल-पैन सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी मिलना जारी रहेंगे।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग स्टैंडर्ड, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

The Wild. Reborn.



Coming soon!​



New Sonet world premiere - December 14th at 12 noon. Join in!​



Set a reminder now.#Kia #KiaIndia #KiaSonet #Sonet #NewSonet #TheWildReborn #WildByDesign #Wild #TheNextFromKia #MovementThatInspires