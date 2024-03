आनंद महिंद्रा ने भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रग्गनानंद को गिफ्ट की महिंद्रा एक्सयूवी400 ईवी

भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रग्गनानंद को आनंद महिंद्रा से उपहार के रूप में महिंद्रा एक्सयूवी400 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार मिली है। 18 वर्षीय प्रग्गनानंद भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने चेस रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है। वह 2023 में एफआईडीई (इंटरनेशनल चेस फेडरेशन) शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय शतरंज खिलाड़ी भी हैं।

Received XUV 400 , My Parents are very happy 😊 Thank you very much @anandmahindra sir🙏 https://t.co/5ZmogCLGF4 pic.twitter.com/zmwMP2Ltza