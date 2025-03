महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई की चार्जर पॉलिसी में हुआ बदलाव, अब ग्राहक बिना चार्जर के भी खरीद सकते हैं ये इलेक्ट्रिक कार

महिंद्रा एक्सईवी 9ई और महिंद्रा बीई 6 के लॉन्च के दौरान कंपनी ने कहा कि ईवी के साथ चार्जर खरीदना अनिवार्य है। हालांकि अब महिन्द्रा ने कहा है कि ग्राहक कुछ मामलों में चार्जर नहीं खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं।

Important Charging Policy Update!



Based on valuable customer feedback, we have reviewed our policy on mandatory charging solutions for Mahindra electric SUVs. While we strongly recommend Mahindra-certified chargers for optimal safety and performance, customers now have the… pic.twitter.com/K9FgfumcbR