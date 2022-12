टाटा मोटर्स ऑटो एक्सपो 2023 में एडीएएस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को करेगी शोकेस

टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस प्रोडक्ट्स के टीज़र जारी करने शुरू कर दिए हैं। नए टीज़र के जरिये कंपनी ने यह कन्फर्म किया है कि वह एक्सपो में एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) से जुड़े नए डेवेलपमेंट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी में होने वाले बदलाव और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को नए फ्यूल ऑप्शन के रूप में डिस्प्ले करेगी।

टाटा दूसरी कार कंपनियों की तरह ही रडार बेस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी के अपने वर्जन पर काम कर रही है। हैरियर फेसलिफ्ट की रडार मॉड्यूल के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाल ही में सामने आई हैं। इसकी एडीएएस टेक्नोलॉजी के तहत फॉरवर्ड कोलिजन डिटेक्शन, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट, अप्डेटिव क्रूज़ कंट्रोल और रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर शामिल हैं।

अनुमान है कि हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट टाटा की पहली कारें हो सकती हैं जिनमें एडीएएस टेक्नोलॉजी मिल सकती है। वहीं, इसकी प्रतिद्वंदी कार महिंद्रा एक्सयूवी 700 में यह सेफ्टी टेक्नोलॉजी पहले से ही मिलती है। अब अपकमिंग फेसलिफ्ट एमजी हेक्टर में भी यह टेक्नोलॉजी मिलेगी।

