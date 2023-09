नई टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

Sep 08, 2023 11:19 AM

നെക്‌സോൺ EV ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത നെക്‌സോണിന്റെ മാതൃകയിൽ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ ലഭിച്ചു, സെപ്റ്റംബർ 14 ന് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. സാധാരണ നെക്‌സോൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ടാറ്റ നെക്‌സോൺ EV ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് വെളിപ്പെടുത്തി. 2020-ൽ വിപണിയിൽ അരങ്ങേറിയതിന് ശേഷമുള്ള ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവിയുടെ ആദ്യത്തെ സമഗ്രമായ അപ്‌ഡേറ്റാണിത്. ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിനൊപ്പം, EV-കളുടെ നിരയ്‌ക്കായി Tata.ev-ന്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡിന് അനുസൃതമായി, ടാറ്റ ഇതിനെ Nexon.ev എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്‌തു. 'MR (മിഡ് റേഞ്ച്), 'LR (ലോംഗ് റേഞ്ച്) എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള 'പ്രൈം', 'മാക്സ്' ട്രിമ്മുകളും കാർ നിർമ്മാതാവ് ഒഴിവാക്കുന്നു. പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ അതിന്റെ ICE കൗണ്ടർപാർട്ട് പോലെ, Nexon EV ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന് അതേ പുതിയ വേരിയന്റ് പേരുകളുണ്ട്, കൂടാതെ ഇത് മൂന്ന് വിശാലമായ ട്രിമ്മുകളിൽ ലഭ്യമാണ് - ക്രിയേറ്റീവ്, ഫിയർലെസ്, എംപവേർഡ്. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ടാറ്റ ഒടുവിൽ ഐസിഇ, ഇവി കാറുകളെ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ധീരമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് നടത്തി, മാത്രമല്ല മാറ്റങ്ങൾ അടച്ച പാനലുകളിലേക്കും ഇളം നീല ആക്‌സന്റുകളിലേക്കും പരിമിതപ്പെടുത്താതെ. ക്ലോസ്-ഓഫ് ഗ്രില്ലിന് പുറമെ, നെക്‌സോൺ ഇവിക്ക് പൂർണ്ണമായി കണക്‌റ്റുചെയ്‌ത LED DRL-കളും മറ്റൊരു എയർ ഡാം ഡിസൈനും ലഭിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി ചാർജ്ജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായി ഈ DRL-കളും പൾസ് ചെയ്യുന്നു. എയർ കർട്ടനുകളുള്ള ബമ്പറും സ്പ്ലിറ്റ് ഹെഡ്‌ലാമ്പ് സ്റ്റൈലിംഗും സാധാരണ നെക്‌സോൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന് സമാനമാണ്. അലോയ് വീലുകൾ പോലും അതിന്റെ ICE പതിപ്പിന് സമാനമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ എയറോഡൈനാമിക് ഇൻസെർട്ടുകൾ. ബന്ധിപ്പിച്ച എൽഇഡി ടെയിൽ ലൈറ്റ്, ഒരു പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബൂട്ട് ലിഡ്, ഒരു പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബമ്പർ എന്നിവ അതിന്റെ മുഖം മിനുക്കിയ രൂപത്തെ പൊതിയുന്നു. കൂടാതെ, പുതിയ 'Nexon.ev' ബ്രാൻഡിംഗ് ബൂട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും, കൂടാതെ പിൻ വൈപ്പർ ഇപ്പോൾ സംയോജിത റൂഫ് സ്‌പോയിലറിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നു. പുതുമയുള്ള ഒരു ഇന്റീരിയർ കാബിനിലും കാര്യമായ ദൃശ്യ മാറ്റങ്ങൾ തുടരുന്നു. മുഴുവൻ ഡാഷ്‌ബോർഡും പുതിയ ഇന്റീരിയർ തീം, മെലിഞ്ഞ എസി വെന്റുകൾ, പ്രകാശിതമായ 'ടാറ്റ' ലോഗോയുള്ള 2-സ്‌പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണ പാനലിന് ബാക്ക്‌ലൈറ്റും ടച്ച് ഇൻപുട്ടും ലഭിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, ഇത് ഇന്റേണൽ കംബസ്ഷൻ എഞ്ചിനുകൾ (ICE) നൽകുന്ന നെക്‌സോൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്റെ ക്യാബിനുമായി ഏതാണ്ട് സമാനമാണ്. നെക്‌സോൺ ഇവിക്ക് മാത്രമായുള്ളത് സീറ്റ് അപ്‌ഹോൾസ്റ്ററിക്കും ക്യാബിനിലുടനീളം ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾക്കുമുള്ള വേരിയന്റ്-നിർദ്ദിഷ്ട ഷേഡാണ്. ഫീച്ചർ അപ്പ്! Nexon EV ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് അതിന്റെ ICE പതിപ്പ് പോലെയുള്ള അതേ ഫീച്ചർ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ കാണും, തുടർന്ന് ചിലത്. പുതിയ 12.3 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ടാറ്റ മോഡലാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വേരിയന്റ്. മുമ്പ് നെക്‌സോൺ ഇവി മാക്‌സ് ഡാർക്ക് എഡിഷനിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അതേ 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് മറ്റ് വേരിയന്റുകളിലും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. പുതിയ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. View this post on Instagram A post shared by CarDekho India (@cardekhoindia) EV-നിർദ്ദിഷ്ട ഗ്രാഫിക്സും ഓൺസ്ക്രീൻ നാവിഗേഷനും ഉള്ള 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, 9-സ്പീക്കർ JBL സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, കോ-ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിന്റെ ഉയരം ക്രമീകരിക്കൽ എന്നിവ മറ്റ് പുതിയ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഓട്ടോമാറ്റിക് എസി, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിനോടകം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെയും, ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവിയുടെ പുനരുജ്ജീവന മോഡുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. അതിന്റെ ചാർജ് പങ്കിടുമ്പോൾ, 2023 Nexon.ev V2L ശേഷിയുള്ളതാണ്. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം വീട്ടുപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു EV വരെ പവർ ചെയ്യാൻ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാം. കൂടുതൽ സുരക്ഷ ESC, ISOFIX ചൈൽഡ് സീറ്റ് മൗണ്ടുകൾക്കൊപ്പം Nexon EV ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്റെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ആറ് എയർബാഗുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, മഴ സെൻസിംഗ് വൈപ്പറുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ. പുതുക്കിയ പവർട്രെയിനുകൾ ടാറ്റ അതേ 30.2kWh, 40.5kWh ബാറ്ററി പാക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു, എന്നാൽ വിവിധ ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന ശ്രേണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. MR, LR എന്നീ രണ്ട് വേരിയന്റുകളും ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രീ-ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുകളായ പ്രൈം, മാക്‌സ് എന്നിവയേക്കാൾ ശക്തമാണ്. പ്രൈം/ പരമാവധി MR/LR ശ്രേണി (ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടത്) 312 കി.മീ/ 453 കി.മീ 325 കി.മീ/ 465 കി.മീ ശക്തി 129PS/ 143PS 145PS ടോർക്ക് 245Nm/ 250Nm 215 എൻഎം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലകളും എതിരാളികളും ടാറ്റ Nexon EV ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ICE പതിപ്പിനൊപ്പം സെപ്റ്റംബർ 14 ന് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. 14.49 ലക്ഷം മുതൽ 19.54 ലക്ഷം രൂപ വരെ (എക്സ്-ഷോറൂം) നിലവിലുള്ള വിലയേക്കാൾ പ്രീമിയം ലഭിക്കും. MG ZS EV, ഹ്യുണ്ടായ് കോന ഇലക്ട്രിക് എന്നിവയ്‌ക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന ബദലായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടാറ്റയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി മഹീന്ദ്ര XUV400 EV-യ്‌ക്കെതിരെ സ്‌ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് തുടരും. കൂടുതൽ വായിക്കുക: ടാറ്റ നെക്സോൺ എഎംടി