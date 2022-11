टोयोटा इंडिया के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर का निधन

टोयोटा इंडिया के वाइस चेयरमैन, विक्रम एस.किर्लोस्कर का हृदयघात के कारण 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। विक्रम अपने पीछे पत्नी गीतांजलि किर्लोस्कर और बेटी मानसी किर्लोस्कर को छोड़ गए हैं।

इस मौके पर कंपनी की ओर से एक ट्वीट कर कुछ इस प्रकार जानकारी दी गई:

We are extremely saddened to inform the untimely demise of Mr. Vikram S. Kirloskar, Vice Chairman, Toyota Kirloskar Motor on 29th November 2022. At this time of grief, we request everyone to pray that his soul rests in peace. [1/2]