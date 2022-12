मारुति स्विफ्ट को लेम्बॉर्गिनी कार बनाकर असम सीएम को युवक ने दिया गिफ्ट

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को एक मोडिफाई कनवर्टिबल लेम्बॉर्गिनी कार तोहफे में मिली है। कार इनोवेटर नुरुल हंक ने मारुति स्विफ्ट को मोडिफाई करके ये गाड़ी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर फोटो शेयर कर नुरुल को शुक्रिया कहा है।

Delighted to receive a modified Lamborghini lookalike car from innovator Nurul Haque of Anipur, Karimganj.



My best wishes to him in all his future endeavours. pic.twitter.com/TWAJ8o9AqV